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Матч із Вірменією став останнім для Пятова на міжнародному рівні.

Воротар донецького Шахтаря та збірної України Андрій Пятов ще раз пояснив, через які емоції йому довелося пройти після прощання із національною командою.

"Я готувався до прощання зі збірною ще рік тому. Та, як ви знаєте, доля вирішила інакше. Або просто хлопці у збірній за мною скучили та вирішили похворіти всі разом, щоб я повернувся. Команда покликала – пішов. Головне завдання: вихід на ЧС.

Протягом року неодноразово думав про останній матч. А ось у сам день гри був максимально сконцентрований на грі та не відволікався на свої особисті думки. Це — професійна звичка. Особисті емоції – на другому плані, а цілі команди – на першому. Гра офіційна. Втрачати очки не мали права. Досвід відбору на ЧС показав, що концентрація повинна бути й на додаткових хвилинах дуже високою.

Вибух емоцій стався вже після фінального свистка. Тут вже прийшло усвідомлення того, що починається нова сторінка життя! Спочатку я намагався стримати емоції, та чим далі, тим складніше це було робити. Коли підходили хлопці, коли в руках опинився мікрофон, коли почав обходити коло.

Коли треба було щось сказати назагал, говорив від серця. Це одна з ключових рекомендацій мого психолога. Вважаю, що це дуже потрібний спеціаліст, як в особистому, так і у професійному житті. Але це я усвідомив вже після 30 років.

Усе, що готував, забулося. Зате вийшло щиро. Було б добре, якби все це відбулося на Донбас Арені чи на Олімпійському. Та, зважаючи на обставини сьогодення, вже неймовірно, що все це відбулося", — написав Пятов в Instagram.

Нагадаємо, Пятов дебютував за збірну України у серпні 2007 року та провів 102 матчі у всіх турнірах.