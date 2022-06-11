Лига наций

37-річний українець поділився своїми думками після останнього матчу у складі національної команди.

Воротар збірної України Андрій Пятов прокоментував матч Ліги націй проти Вірменії (3:0), який став для нього останнім на міжнародній арені.

"Я навіть мріяти не міг, що проведу понад 100 матчів за збірну. Зрозумів, що мрії здійснюються, якщо правильно все робити, правильно готуватися. Я думаю, що я цього заслужив.

Було відчуття, що я перший матч грав за збірну. Було тремтіння. Я розумів, що я сконцентрований, я готовий сьогодні зіграти. Ми сьогодні виграли, і я дуже щасливий, що це припало на мій останній матч.

Читайте також: Ідеальне прощання: Пятов обігнав Шовковського за кількістю "сухих" матчів за збірну

Момент із Забарним? Ми з ним домовились. Все нормально. У нас у збірній сім'я. Ми підтримуємо один одного. Я дуже вдячний усім хлопцям, усьому персоналу. Єдність – це наша сила", – сказав П'ятов в інтерв'ю ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Вірменія.