Лига наций

Лідер збірної України сказав теплі слова для легенди, яка завершила міжнародну кар'єру.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський прокоментував рішення воротаря Андрія Пятова про завершення міжнародної кар'єри після матчу з Вірменією (3:0) у Лізі націй.

"Колись було таке покоління гравців, що молодим футболістам було дуже тяжко. Думаю, якби в мій час було б більше таких, як Андрій Пятов, я б і раніше зміг грати на вищому рівні. Це людина, яка завжди підтримує та допомагає, справжній капітан та легенда українського футболу, який провів понад сто матчів. Думаю, для кожного футболіста зіграти сто матчів за національну збірну – це велика гордість", - наводить слова Маліновського ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що Пятов обігнав Шовковського за кількістю "сухих" матчів за збірну.