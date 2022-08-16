Ліга націй

Команди позмагаються у турнірі.

У рамках шостого туру Ліги націй збірна України зіграє проти збірної Шотландії. Базова дата поєдинку — 27 вересня. Початок гри — в 21:45 за київським часом.

Матч між національними командами пройде у польському місті Краків, а саме на стадіоні Краковія імені Юзефа Пілсудського.

Ця арена є домашньою для одноіменного місцевого футбольного клубу, що виступає в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі. У Краковії виступає Євген Коноплянка. Арена здатна вмістити на своїх трибунах трохи більше 15 тис. глядачів.

У вересні, окрім домашньої зустрічі із шотландцями, збірна України проведе ще два поєдинки: 21 числа у Глазго зіграє знову ж таки із Шотландією, а 24 в Єревані зійдеться з Вірменією.