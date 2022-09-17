Ліга націй

Команда Олександра Петракова провела перший повноцінний тренувальний день.

На другий день навчально-тренувальних зборів збірна України провела тренування на полі стадіону місцевого клубу Полонія. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Сьогодні до розташування національної команди прибули два футболісти Дніпра-1 — півзахисник Олександр Піхальонок і нападник Артем Довбик.

Загалом на полі працювали 15 польових гравців та три воротарі.

Після пробіжки та фізичних вправ від тренера з фізпідготовки Івана Баштового футболісти перейшли до квадрату, в якому передачі виконувалися в один дотик. Ця вправа додала позитивних емоцій, що завжди важливо перед інтенсивною роботою. Основну частину тренування було присвячено відпрацюванню ігрових схем та тактичних варіантів. Напрацювання хлопці закріпили у форматі ігрових серій.

Склад збірної України

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал Мадрид), Анатолій Трубін (Шахтар), Євген Волинець (Колос).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (усі — Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Тарас Качараба (Славія), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Маліновський (Аталанта), Віктор Коваленко (Спеція), Данило Ігнатенко (Бордо).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик (СК Дніпро-1).

Резерв: Артем Бєсєдін (Динамо), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва — СК Дніпро-1), Єгор Назарина (Зоря).

Раніше головний тренер збірної України Олександр Петраков прокоментував кадрову ситуацію в національній команді.