До вашої уваги прес-конференція за участю головного тренера збірної України.
Олександр Петраков, УАФ
23 вересня 2022, 09:38
Завтра, 24 вересня, збірна України продовжить свої виступи у Лізі націй. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Вірменії.
Напередодні, 23 вересня, о 15.30 за київським часом розпочнеться прес-конференція головного тренера збірної України Олександра Петракова.
Нагадаємо, матч Вірменія — Україна відбудеться 24 вересня о 16:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.