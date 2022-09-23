Ліга націй

Прес-конференція головного тренера збірної України перед матчем проти Вірменії.

У суботу, 24 вересня, о 16:00 за київським часом збірна України проведе матч п'ятого туру Ліги націй проти Вірменії. Суперником команди Олександра Петракова стане збірна Вірменії, яку у червні "синьо-жовті" обіграли з рахунком 3:0.

Напередодні єреванського поєдинку наставник "синьо-жовтих" поспілкувався з пресою.

"Сашко Зінченко — лідер збірної України. Його дуже не вистачало у матчі з Шотландією. Проте це — футбольне життя. Він мені подзвонив і сказав, що у нього трапилася така травма. Він буде розчарований, що не допоможе нашій збірній, це факт. Проте у нас є ким його замінити. У нас нема п'ятьох основних гравців, для нашої країни це багато. Але шанс отримають інші футболісти".

Далі 65-річний спеціаліст знову відповідав про поразку від Шотландії.

"Про причини поразки від шотландців я вже говорив. В Україні не так багато виконавців. Коли у нас немає 3-4 гравців, нам нема з кого вибирати. Хлопці, які вийшли, старалися грати, проте вони ще не готові виступати на рівні з гравцями, які всі грають в АПЛ. Сказати, що нам не пощастило, я не можу. Цього разу вони нас переграли.

Я чоловік правдивий. Минулого разу Стів Кларк сказав такі слова про нас, що Україна переграла Шотландію. А зараз Шотландія переграла нас. Вони переграли нас у бажанні. У бажанні, ось у чому! А багато хлопців були не готові. Ми їм говорили про це, налаштовували, але... це Ліга націй, тут право на помилку мають усі. Це футбол, спорт."

Не оминув увагою Петраков і суперника, а також прокоментував кадрову ситуацію нашої збірної і причини виклику Сарапія.

"Я дивився багато матчів збірної Вірменії. У вас працює добрий тренер, іспанський фахівець. Ви граєте на домашньому стадіоні. Ви знаєте, що ми не можете грати вдома, щоби нас підтримували, ми граємо завжди на виїзді. Тому я шанси і завтрашній грі оцінюю як 50 на 50. У вас гарна команда".

"У нашій команді зараз добра кадрова ситуація. У нас наразі є 24 гравці, з яких 3 голкіпери і 21 польовий гравець. О 5 ранку прилетів Едуард Сарапій. Миколенко здоровий, його нічого не турбує. Всі здорові, все добре.

Сарапія я довикликав через те, що у нас 8 гравців знаходяться на жовтій картці. Наступна картка — гравець пропускає матч проти Шотландії. Гра буде дуже нервова, нам потрібні очки, збірній Вірменії теж потрібна очки. Тренер повинен думати наперед".

Насамкінець тренер заявив, що у цьому році збірна більше збиратися не буде.

Я не знаю, чи зіграємо ми у листопаді з Іраном. Це вирішую не я, це вирішує керівництво УАФ. Я просив усі клуби ще у серпні, коли їздив по клубах, щоби вони дозволили нам зіграти у листопаді 2 гри — 16 чи 17 і 20. Спочатку всі погодилися, а потім відповіли відмовою, так що збірна збиратися у листопаді не буде. Наступний збір буде вже у березні 2023 року. Як і хто буде — ніхто не знає" - підсумував Петраков.