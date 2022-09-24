Ліга націй

Головний тренер угорців дав коментар після перемогу над Німеччиною.

Збірна Угорщини в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги націй завітала в гості до Німеччини і здобула мінімальну перемогу.

Головний тренер угорців Марко Россі прокоментував перемогу своєї команди.

"Салаї дійсно заслуговує на всілякі похвали. У першому таймі ми грали добре, у другому нам довелося дуже глибоко піти в оборону.

Матч із Італією буде особливим для мене. Ми щасливі, що набрали десять очок у п'яти матчах. Ніхто не вірив, що ми зможемо це зробити", — наводить слова Росії офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голу та огляд матчу між збірними Німеччини та Угорщини.