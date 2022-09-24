Ліга націй

Вперше голкіпер "сорок" зіграв за національну команду у 1901 році.

Учора збірна Англії у матчі Ліги націй мінімально поступилася національній команді Італії (0:1).

У цій зустрічі ворота англійців захищав воротар Ньюкасла Нік Поуп, який став другим голкіпером "сорок", який зіграв за збірну "трьох левів". Про це повідомляє OptaJoe.

Вперше воротар Ньюкасла зіграв за збірну Англії 1901 року. Це був Меттью Кінгслі.

Для Поупа, який перебрався до Ньюкаслу цього літа, це був восьмий матч у складі національної команди. До цього Нік упродовж шести років захищав ворота Бернлі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд Італія — ​​Англія.