Ліга націй

Французи втратили шанси вийти на фінальну стадію Ліги націй.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував зустріч у Лізі націй проти Данії.

"Ми тут, щоби показати хорошу гру. Ми поборемося з командою, яка бореться за місце у фінальній стадії. Ніщо й ніхто не може завадити мені. Я вже довгий час очолюю збірну і не завжди все йшло гладко. Деколи розмови на нефутбольні теми потребують більше часу", — цитує Дешама офіційний сайт УЄФА.

Матч Данія – Франція відбудеться сьогодні. Стартовий свисток пролунає о 21.45. Зазначимо, що після 5 турів у Хорватії 10 очок, Данія набрала 9 балів, Франція – 5, а австрійці – 4.