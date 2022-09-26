Ліга націй

Лідер датчан — про переможний виступ проти французів.

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен прокоментував перемогу своєї команди у матчі проти французів.

"Думаю, ми сьогодні провели хороший матч з урахуванням усіх обставин. Ми контролювали ситуацію. Дозволили супернику провести кілька небезпечних атак, але зовсім обійтися без цього у матчах проти Франції практично неможливо.

Ми показали гострий футбол і добре контролювали м'яч", — наводить слова Крістіана Еріксена офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги націй між збірними Франції та Данії.