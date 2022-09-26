Ліга націй

Головний тренер збірної відповів на питання журналістів напередодні гри проти Шотландії у Лізі націй.

У вівторок, 27 вересня, збірна України зіграє ключовий поєдинок проти Шотландії. Якщо синьо-жовті зуміють обіграти опонента, то вийдуть у елітний дивізіон А Ліги націй. Лише перемога влаштує нашу збірну.

Олександр Петраков розповів, що відчуває сильну втому після ігор збірної.

"Біля року я вже працюю. Я вже адаптувався. Спочатку було дуже важко. Це специфіка збірної. Кожна гра важлива. Рівень збірної, цих ігор — дуже високі, одна гра коштує 10 ігор внутрішнього чемпіонату. Я відчуваю сильну втому після ігор збірної, мені треба декілька днів, щоб відійти. Дуже велика відповідальність".

Щодо складу на гру проти Шотландії:

"Не хочу ображати збірну Вірменії, але усе індивідуально. Наші гравці молодці, виконали все, що їх просили. Вибрати склад не буде складно, звісно, будуть перестановки".

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Нагадаємо, що гру против України пропустять: Скотт Мактоміней, Кіран Тірні, Аарон Гікі та Натан Паттерсон. Крім того, у розташуванні збірної Шотландії відсутні Ендрю Робертсон та Грант Хенлі. Але Петраков на це особливої уваги не звертає.

"Я не знаю, не дивлюсь, хто не буде грати у Шотландії. Хочу сказати журналісту Шотландії: ми вас обіграли в плей-оф на ЧС-2022, ви нас обіграли зараз... Так що у нас рахунок 1:1. Подивимось, як буде".

Хотів би додати, хочу подякувати вам, за те, що в березні Федерація погодилась перенести матч через війну. Дякую вам, шотландцям".

Також Петраков розповів, чи буде Україні не вистачати своїх травмованих гравців.

"Розумієте... не хочу нікого образити. Ми не та держава, як Франція чи Іспанія, що може 3-4 состави ставити... У нас вибуває Зінченко, він добра людина та класний гравець. Миколенко не грав — травма, вибув Забарний. На здоров'ї гравців кар'єру не роблю. У нас немає основного складу. Бущана не вистачає, Зінченка, Шапаренка...".

Про мету у Лізі націй:

"В команді 23 футболісти, всі здорові. Все хочуть піднятися в дивізіон А".

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Про те, що немає ажиотажу, як в червні, коли грали зі Шотландією:

"Гра 1 червня... Плей-оф ЧС-2022. Ліга націй — це інше. Там в голові людей був ажиотаж. У всіх в головах йде війна.

Той грає, той не грає, переходи в інші команди... Нема секретів, у всіх командах є GPS-датчики. У нас була дуже погана ситуація. Було пугано, а зараз все вирівнялось. Всі працюють з самовіддачею. Готові до гри. Статус гри, щоб ніхто не думав, що Ліга націй — це ігри не важливі, ні, це не так, ми вийдемо на поле та будемо боротися за перемогу. Тільки гра покаже, чи зможемо ми перемогти чи ні".

Петраков не знає, скільки буде українців на матчі у Краковії.

"Скільки буде українців на стадіоні? Не знаю. Ми граємо в таких реаліях. Не вдома. Як сказати. Дуже хочеться як можливо скоріше знову зіграти вдома, в Україні.

Про стандартні положення Шотландії:

"Ми розбираємо усі ігри, усі команди Великобританії добре грають головою. Стандарти — головне знаряддя збірної Шотландії.. Знаємо, розбираємо. Будемо робити усе, щоб не пропустити зі стандартного положення", — сказав Олександр Петраков на прес-конференції.

Нагадаємо, що гра Україна — Шотландія відбудеться 27 вересня, в 21:45. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.