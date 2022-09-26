Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A3, у якому зіграють Угорщина та Італія.

Збірні Угорщини та Італії в останньому турі Ліги націй УЄФА поміж собою вирішуватимуть, хто саме представлятиме квартет A3 у фінальному раунді змагань.

Марко Россі, у порівнянні з перемогою над Німеччиною (1:0), вирішив використати з перших хвилин Него в парі з Собослаї під нападником.

Роберто Манчіні, після перемоги над Англією (1:0), залучив до стартового складу Ньонто до пари атаки з Распадорі.

Угорщина: Гулачі — Ланг, Орбан, Ат. Салаї — Фіоло, А. Надь, Шефер, Керкез — Него, Собослаї — Ад. Салаї.

Запасні: Дібус, Соппонош, Мочі, Варга Болла,, Кляйнгаслер, Гоздог, Стайлс, Адам, Борат, Ботка, Вессеї.



Італія: Доннарумма — Толой, Бонуччі, Ачербі — Ді Лоренцо, Барелла, Жоржиньйо, Крістанте, Дімарко — Распадорі, Ньонто.