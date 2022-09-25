Ліга націй

Відбулися чергові поєдинки у Дивізіоні С.

Сьогодні, 25 вересня, відбулися поєдинки шостого туру Ліги націй у третій групі Дивізіону С.

У першій грі збірна Азербайджану спромоглася дотиснути національну команду Казахстану. Матч закінчився із рахунком 3:0.

Вже з 36 хвилини казахи грали у меншості після вилучення Аліпа за другу жовту картку. У другому таймі господарі скористалися чисельною перевагою, забивши три голи зусиллями Озобича, Нурієва та Марочкіна, який зрізав м'яч у свої ворота.

Після шести ігор Азербайджан набрав 10 очок і посідає друге місце за Казахстаном, який має 13 балів.

Азербайджан — Казахстан 3:0

Голи: Марочкін, 66 (автогол), Озобич, 74, Нурієв, 90+1.

У другому матчі Словаччина поділила очки з Білоруссю. Зустріч закінчилась із рахунком 1:1.

На гол гостей у виконанні Бахара, господарі відповіли результативним ударом Зреляка.

Після шести ігор Словаччина набрала сім очок і йде на третьому місці в групі, а у Білорусі три бали та четвертий рядок.

Словаччина — Білорусь 1:1

Голи: Зреляк, 65 — Бахар, 45.