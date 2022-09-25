Відбулися чергові поєдинки у Дивізіоні С.
Азербайджан - Казахстан, twitter.com/KFF_Team
25 вересня 2022, 21:03
Сьогодні, 25 вересня, відбулися поєдинки шостого туру Ліги націй у третій групі Дивізіону С.
У першій грі збірна Азербайджану спромоглася дотиснути національну команду Казахстану. Матч закінчився із рахунком 3:0.
Вже з 36 хвилини казахи грали у меншості після вилучення Аліпа за другу жовту картку. У другому таймі господарі скористалися чисельною перевагою, забивши три голи зусиллями Озобича, Нурієва та Марочкіна, який зрізав м'яч у свої ворота.
Після шести ігор Азербайджан набрав 10 очок і посідає друге місце за Казахстаном, який має 13 балів.
Азербайджан — Казахстан 3:0
Голи: Марочкін, 66 (автогол), Озобич, 74, Нурієв, 90+1.
У другому матчі Словаччина поділила очки з Білоруссю. Зустріч закінчилась із рахунком 1:1.
На гол гостей у виконанні Бахара, господарі відповіли результативним ударом Зреляка.
Після шести ігор Словаччина набрала сім очок і йде на третьому місці в групі, а у Білорусі три бали та четвертий рядок.
Словаччина — Білорусь 1:1
Голи: Зреляк, 65 — Бахар, 45.