Ліга націй

Стала відома заявка команди Олександра Петракова на вирішальний матч Ліги націй.

Сьогодні, 27 вересня, збірна України проведе вирішальний матч Ліги націй у Дивізіоні В проти Шотландії.

Теренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Олександром Петраковим вже визначився зі списком футболістів, які матимуть змогу взяти участь у матчі за перше місце у групі та як підсумок – підвищення до Дивізіону А.

Заявка збірної України:

Воротарі: 1. Євген Волинець (Колос), 12. Андрій Лунін (Реал Мадрид), 23. Дмитро Різник (Ворскла);

Захисники: 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (усі — Шахтар), 13. Ілля Забарний, 18. Олександр Тимчик, 21. Олександр Караваєв (усі — Динамо Київ), 16. Віталій Миколенко (Евертон), 19. Тарас Качараба (Славія Прага);

Півзахисники: 5. Едуард Сарапій, 17. Олександр Піхальонок (обидва — Дніпро-1), 6. Тарас Степаненко, 10. Михайло Мудрик, 20. Олександр Зубков (усі — Шахтар), 7. Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), 8. Руслан Маліновський (Аталанта), 14. Данило Ігнатенко (Бордо), 15. Віктор Циганков (Динамо Київ);

Нападники: 9. Роман Яремчук (Брюгге), 11. Артем Довбик (Дніпро-1).

Порівняно з попереднім матчем проти Вірменії (5:0), Петраков прибрав зі складу Сергія Сидорчука, який має дискваліфікацію через перебір жовтих карток, а також додав в обойму Едуарда Сарапія.

Нагадаємо, матч Ліги націй між збірними України та Шотландії відбудеться 27 вересня у Кракові. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.