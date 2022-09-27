Ліга націй

Хавбек "синьо-жовтих" поділився своїми очікуваннями перед матчем із Шотландією.

Півзахисник збірної України Данило Ігнатенко прокоментував майбутній матч шостого туру Ліги націй проти Шотландії, а також розповів про приїзд Олександра Усика до табору національної команди.

"У нас були теоритичні заняття, ми розглядали минулу гру, нам вказали на наші помилки та сказали як грати надалі. Все побачимо у матчі.

Всі розуміють, що нам навіть налаштовуватися не треба — ти граєш за свою країну, за людей, які зараз на передовій. За людей, які борються за наше життя та країну.

Приїзд чемпіона світу з боксу Олександра Усика? Він додав нам трішки емоцій. Я його вперше сьогодні побачив, дуже позитивні враження, чудовий хлопець. Звичайно дивлюсь його кожен поединок. Якщо щось не буде вдаватися, то будемо випускати Усика.

Я вже казав, що вболівальники — це наш 12-й гравець. Вважаю, це буде найважливіший матч, який тільки грала Україна у Лізі націй чи якихось інших турнірах.

Не думаю, що Шотландія буде грати у закритий футбол, хоча їм достатньо одного очка. Подивимось, нічого не можу сказати. Звичайно, нас влаштовує тільки перемога", - сказав Ігнатенко в інтерв'ю YouTube каналу УАФ.

Нагадаємо, матч Ліги націй між збірними України та Шотландії відбудеться 27 вересня у Кракові. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.