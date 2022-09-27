Ліга націй

Стала відома заявка команди Стіва Кларка на матч Ліги націй.

Сьогодні, 27 вересня, збірна України проведе матч шостого туру Ліги націй проти національної команди Шотландії у Дивізіоні В.

Тренерський штаб збірної Шотландії на чолі зі Стівом Кларком уже визначився зі списком футболістом, які можуть вийти на поле у матчі проти "синьо-жовтих".

Це буде вирішальна гра за перше місце у групі та підвищення до Дивізіону А.

Заявка збірної Шотландії:

Голкіпери: 1. Крейг Гордон (Гарт-оф-Мідлотіан), 12. Ліам Келлі (Мотервелл), 21. Джон Маклафлін (Рейнджерс);

Захисники: Стівен Кінгслі (Халл Сіті), 2. Деклан Галлахер (Абердін), 3. Грег Тейлор, 16 Антоні Ральстон (обидва — Селтік), 5. Раян Портеус (Гіберніан), 13. Джек Гендрі (Кремонезе), 18. Джош Доіг (Верона);

Півзахисники: 7. Джон Макгінн (Астон Вілла), 8. Каллум Магрегор (Селтік), 14. Біллі Гілмор (Брайтон), 17. Стюарт Армстронг (Саутгемптон), 19. Раян Фрейзер (Ньюкасл), 20. Раян Джек (Рейнджерс), 21. Аарон Гікі (Брентфорд), 23. Кенні Маклін (Норвіч).

Нападники: Баррі Маккей (Суонсі), 7. Ліндон Дайкс (КПР), 10. Че Адамс (Саутгемптон), 11. Раян Крісті (Борнмут).

Нагадаємо, матч Ліги націй між збірними України та Шотландії відбудеться 27 вересня у Кракові. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше стала відома заявка команди Олександра Петракова на вирішальний матч Ліги націй.