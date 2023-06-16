Ліга націй

Італійський форвард поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Нападник збірної Італії Чіро Іммобіле прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Іспанії (1:2).

"Цей результат залишає неприємний осад. Ми не показали гарної гри, але з погляду гольових моментів нічия, на мій погляд, була б справедливою. Але такий футбол", — наводить слова Іммобіле офіційний сайт УЄФА.

У матчі за третє місце Ліги націй Італія зустрінеться із національною командою Нідерландів. Гра відбудеться у неділю, 18 червня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Італія.