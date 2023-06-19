Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське", анонсують матч між збірними України та Мальти, який пройде 19 червня і розпочнеться о 19:00.

У рамках четвертого туру відбору до Євро-2024 збірна України зіграє проти Мальти. Формально, "синьо-жовті" у цій зустрічі будуть господарями.

Україна — Мальта

Понеділок, 19 червня, 19:00. Стадіон імені Антона Малатинського, Словаччина, Трнава. Арбітр — Руді Букке (Франція)

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

У попередньому матчі збірна України зуміла здолати Північну Македонію, поступаючись по ходу зустрічі у два голи. Якщо "синьо-жовті" наберуть три очки у майбутній грі проти Мальти, то займатимуть друге місце у турнірній таблиці як мінімум до вересня, що дуже важливо з психологічної точки зору.

Україна — Мальта: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2024

Для Сергія Реброва стоїть непросте завдання щодо вибору складу на майбутню гру. Проти Північної Македонії грали такі ж футболісти, що й проти Німеччини в товариській зустрічі, тому ротації не уникнути. У розташуванні Реброва знаходиться практично вся обойма, за винятком Олександра Пихальонка та Валерія Бондаря, які не зіграють через пошкодження.

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Крім того, головний тренер збірної України не відпустив раніше часу у розташування молодіжної команди Ваната, Мудрика та Трубіна. Тут і говорити нема про що: головна команда — на першому місці. Нагадаємо, що молодіжка готується до старту на чемпіонаті Європи-2023.

Щодо збірної Мальти, то команда не претендує на вихід із групи. Три матчі та три поразки... Відверто кажучи, це найслабша команда групи C. Але недооцінювати суперника Україні не варто.

При цьому, тиждень тому Мальта обіграла Люксембург (1:0) у товариському матчі. Проте зі змінним успіхом Мальта періодично може зіграти внічию чи перемогти у неофіційній грі. Інша річ, у команди нічого не виходить в офіційних зустрічах.

Україна — Мальта: де дивитись матч кваліфікації Євро-2024

У цьому відборі Мальта проводила всі матчі за схемою із трьома захисниками, тому слід очікувати, що в матчі проти збірної України буде аналогічна схема.

Збірна України вперше зіграє проти Мальти на офіційному рівні. Між цими командами був спаринг у 2017 році, який завершився перемогою Мальти (1:0). Проте результат зустрічі не враховано через перевищення ліміту замін.

За версією букмекерів, Україна – фаворит майбутнього матчу. Перемога "синьо-жовтих" оцінюється коефіцієнтом 1.10, а перемога Мальти – 31.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 12.00.

Орієнтовні склади:

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Сваток, Миколенко – Степаненко, Судаков, Маліновський – Циганков, Мудрик – Довбик.

Мальта: Бонелло – Мбонг, Апап, Борг, Янкам, Корбалан – Гійом'є, Мускат, Крістенсен – Сатаріано, Джонс.

Не зіграють: Бондар, Піхальонок — ...

Тренери кажуть:

Сергій Ребров, головний тренер збірної України:

"Я впевнений, що буде важкий матч. Вони теж грали два дні тому, тому будуть теж втомлені, але на цьому рівні у них є достатньо провідних гравців, і вони будуть готуватися дуже серйозно. Ми в першу чергу повинні думати про себе, як ми граємо. І я сьогодні говорив гравцям, що ми поважаємо суперника, але повинні думати про нашу гру.

Мудрик? Я взагалі не люблю когось виділяти, тому що в першому таймі не було команди, а в другому таймі вона була. Ми вирвали цю перемогу завдяки командним діям. Сьогодні я показував на зборах, як гравці між собою розмовляли. І це важливо. Зараз не потрібно шукати лідера, потрібно працювати.

Не вважаю проблемою, що Мудрик не дуже багато грає в клубі. Він допомагає Челсі і це прерогатива головного тренера. Я бачу, що він на тренуваннях працює, дуже уважний, дуже серйозно ставиться до всього".

Мікеле Марколіні, головний тренер збірної Мальти:

"Я дуже поважаю збірну України через те, що вона є сильною та талановитою командою з великою кількістю талановитих футболістів. Незважаючи на відсутність одного з лідерів, Олександра Зінченка, в українців є дуже багато хороших гравців із солідним міжнародним досвідом: Ярмоленко, Маліновський, Мудрик…

Навіть у попередніх двох матчах, проти Німеччини та Північної Македонії, Україна продемонструвала свою силу. У кожній із цих ігор українці забили по три м’ячі, але, сподіваюся, завтра буде трохи інакше.

Тож повторюся й скажу, що нам протистоятиме сильна збірна. Мальті буде важко".

Очні зустрічі:

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