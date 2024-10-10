Ліга націй

Наставник грузинської збірної поділився своїми думками перед грою з Україною.

Головний тренер збірної Грузії Віллі Саньйоль прокоментував майбутній матч Ліги націй проти України.

"Перші матчі та перемоги — це футбольна історія. Ти можеш програти один матч, але це не означає, що ти програєш наступний. Україна — дуже сильна команда з індивідуально сильними гравцями. Ми готуємося до важкого матчу. Ми будемо готові та сфокусовані на власній грі. Зробимо все можливе, щоб перемогти.

На тренувальному зборі я бачив гарну атмосферу та самовіддачу. Я бачив, як гравці тренуються та прагнуть себе показати на полі. Але футбол — це не ідеальна наука. Ти можеш сьогодні програти, а завтра виграти. Важливо не те, що ти програєш чи виграєш, а що ти показуєш на футбольному полі. Ми багато чого не контролюємо, ми не можемо контролювати свого опонента, погоду або рефері. Але ми можемо контролювати те, що ми продукуємо на полі. Для нас це найважливіше. Ми всі розуміємо, що для нас важливо і що ми маємо робити на футбольному полі, щоб вигравати.

Ми зараз не думаємо про турнірну таблицю. Попереду у нас чотири дуже складні гри. Ми розуміємо, хто наші суперники. Я говорив, що Грузія не фаворит, тому що усвідомлював рівень команд. Албанія, Чехія та Україна грали на Євро-2024 та показали достойну гру. Але, звичайно, після хорошого старту нам хочеться продовжити в тому ж дусі та здобувати очки. Але всі ми розуміємо, що це футбол — кожна команда може виграти в кожної, як і програти. Будемо рахувати очки вже після всіх матчів", — сказав Саньйоль на прес-конференції перед матчем.

Нагадаємо, матч Україна — Грузія розпочнеться завтра, 11 жовтня, в Познані на стадіоні Enea Арена о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.