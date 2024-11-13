Ліга націй

Універсал "синьо-жовтих" поділився своїми думками перед грою з Грузією.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував майбутній матч Ліги націй проти Грузії.

"Я пам'ятаю, що у першому матчі було дуже важке поле, і футболу було мало з обох сторін. На першому плані виходила боротьба. Думаю, якщо ми покажемо нашу найкращу гру, то нам усе під силу.

Буде дуже складно. Звичайно, всі ми налаштовуємось на цю гру. Розуміємо рівень відповідальності цього матчу, тож зараз немає місця для помилок", — сказав Зінченко в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада, о 19:00 за Києвом.