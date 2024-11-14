Грузинська команда хоче на перше місце в групі.
Буду Зівзівадзе, Getty Images
14 листопада 2024, 21:50
Нападник збірної Грузії Буду Зівзівадзе прокоментував майбутній матч Ліги націй проти України.
"У нас у Лізі націй залишилося два матчі, і ми всі хочемо завершити рік на позитивній ноті. Жовтневий поєдинок з Україною, який ми програли, пройшов не так, як нам хотілося.
Однак ми постараємося виправити ситуацію в групі. Ми готові повернутися на перше місце, яке посідали у вересні. Головне, щоб усі гравці були здорові. Зробимо все можливе, щоб знову порадувати грузинських вболівальників", — наводить слова Зівзівадзе Worldsport.ge.
Нагадаємо, матч Грузія – Україна відбудеться у суботу, 16 листопада, о 19:00 за Києвом.