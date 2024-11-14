Ліга націй

Гарні новини для вболівальників "синьо-жовтих".

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик відновився після травми. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Раніше участь 27-річного українця у майбутньому матчі Ліги націй проти Грузії була під питанням, але зважаючи на все, форвард готовий зіграти і вже тренується у загальній групі команди Сергія Реброва.

Цього сезону Довбик провів 15 матчів, у яких забив шість голів та віддав один асист.

Нагадаємо, матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада, о 19:00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що до табору збірної України довикликано Сича замість Тимчика.