Гарні новини для вболівальників "синьо-жовтих".
Артем Довбик, Getty Images
14 листопада 2024, 18:15
Нападник Роми та збірної України Артем Довбик відновився після травми. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Раніше участь 27-річного українця у майбутньому матчі Ліги націй проти Грузії була під питанням, але зважаючи на все, форвард готовий зіграти і вже тренується у загальній групі команди Сергія Реброва.
Цього сезону Довбик провів 15 матчів, у яких забив шість голів та віддав один асист.
Нагадаємо, матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада, о 19:00 за Києвом.
Раніше повідомлялося, що до табору збірної України довикликано Сича замість Тимчика.