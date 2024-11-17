Ліга націй

Вінгер "синьо-жовтих" поділився своїми думками після гри з грузинами.

Вінгер збірної України Михайло Мудрик прокоментував нічию у матчі п'ятого туру Ліги націй проти Грузії (1:1).

"Після обіграшу підняв голову — і побачив Довбика. Якби захисник не зіграв, то він би там розстрілював ворота.

Знали заздалегідь, що буде важка гра. Погодні умови були нелегкі, ми ментально готувалися до цього.

Треба було трохи часу, щоб призвичаїтися до поля — і потім вже нормально було", — наводить слова Мудрика Суспільне Спорт.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Грузія — Україна.