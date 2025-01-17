Англія

Керманич Челсі не надав інформації про результати проби Б українського вінгера.

У грудні минулого року європейський футбол сколихнула шокуюча новина, пов'язана з одним із найважливіших гравців національної збірної України Михайло Мудриком. У пробі А 24-річного вінгера лондонського Челсі було знайдено заборонену речовину — мельдоній (мілдронат).

Головний тренер "пенсіонерів" Енцо Мареска відповів на питання щодо поточного стану справ навколо допінгового скандалу з одним із гравців його команди.

"У мене немає інформації щодо проби B. Клуб продовжує підтримувати Михайла, ми залишаємося з ним на контакті і намагаємося допомогти всіма можливими способами.

Але жодної нової інформації щодо термінів або проби B у нас немає", — цитує слова Марески Football London.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик та його юристи відстоюватимуть права у суді, щоб довести те, що мельдоній потрапив до організму українця не через провину самого спортсмена.