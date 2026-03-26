Ліга націй

Відбулися матчі міжнародного турніру.

Сьогодні, 26 березня, пройшли матчі за місця у дивізіонах С та D на наступний сезон Ліги націй-2026/27.

У першому матчі Латвія в гостях мінімально обіграла Гібралтар із рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Владіслав Гутковскіс, який на 63 хвилині реалізував пенальті.

Гібралтар — Латвія 0:1

Гол: Гутковскіс, 63 (пен).

У другій зустрічі Люксембург здобув перемогу над Мальтою з рахунком 2:0. Перемогу гостям принесли забиті м'ячі у виконанні Венсана Тіля та Матіаса Олесена у другому таймі.

Мальта — Люксембург 0:2

Голи: Тіль, 47, Олесен, 90+3.

Матчі у відповідь заплановані на 31 березня.