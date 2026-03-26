Відбулися матчі міжнародного турніру.
Мальта - Люксембург, Getty Images
26 березня 2026, 21:13
Сьогодні, 26 березня, пройшли матчі за місця у дивізіонах С та D на наступний сезон Ліги націй-2026/27.
У першому матчі Латвія в гостях мінімально обіграла Гібралтар із рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Владіслав Гутковскіс, який на 63 хвилині реалізував пенальті.
Гібралтар — Латвія 0:1
Гол: Гутковскіс, 63 (пен).
У другій зустрічі Люксембург здобув перемогу над Мальтою з рахунком 2:0. Перемогу гостям принесли забиті м'ячі у виконанні Венсана Тіля та Матіаса Олесена у другому таймі.
Мальта — Люксембург 0:2
Голи: Тіль, 47, Олесен, 90+3.
Матчі у відповідь заплановані на 31 березня.