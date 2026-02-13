Ліга націй

Команда Сергія Реброва розпочне новий розіграш турніру з гостьового поєдинку проти Угорщини.

Став відомий календар матчів збірної України у дивізіоні В у рамках нового розіграшу Ліги націй-2026/27.

Нагадаємо, напередодні пройшло жеребкування турніру, за результатами якого "синьо-жовті" потрапили до групи В2, де суперниками стали Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Стартовий матч пройде 25 вересня на виїзді проти Угорщини о 21:45 за Києвом. Заключна гра — проти Грузії, 17 листопада, о 21:45.

Календар матчів збірної України у Лізі націй-2026/27:

25 вересня: Угорщина – Україна

28 вересня: Грузія – Україна

2 жовтня: Україна – Північна Ірландія

5 жовтня: Україна – Угорщина

14 листопада: Північна Ірландія – Україна

17 листопада: Україна – Грузія

Нагадаємо, у попередньому розіграші Ліги націй збірна України посіла друге місце у групі, після чого поступилася Бельгії у стикових матчах за вихід до елітного дивізіону.