Ліга націй

Усе через поведінку "картатих" фанатів.

Жеребкування майбутнього розіграшу Ліги націй УЄФА відправила в одну групу дивізіону A такі збірні, як Чехія, Іспанія, Хорватія та Англія.

І одразу ж після цього організатори провели засідання Дисциплінарного комітету, на якому розглянули неналежну поведінку фанатів "картатих" під час матчу проти Франції в чвертьфіналі попереднього розіграшу.

Сторона підтримки команди Златко Далича тоді використовувала піротехніку на трибунах, жбурляла сторонні об’єкти в напрямку поля та вигукувала гасла, які заборонені регламентом змагань.

У підсумку, на збірну Хорватії було накладено санкції у вигляді двох матчів без уболівальників у цьому турнірі.

При цьому, під заборону відвідування фанатами обох команд потрапила зустріч Хорватія — Англія 3 жовтня.

Окрім цього, Хорватія буде позбавлена гостьової підтримки під час гри проти Чехії в першому турі, 26 вересня.

Цікаво, що Хорватія та Англія вже не вперше опиняються в таких умовах під час очної дуелі на полі "картатих" — матч у Рієці в жовтні 2018 року також відбувався за закрити дверима.