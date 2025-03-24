Ліга націй

Український захисник поділився своїми думками після гри з Бельгією.

Захисник збірної України Микола Матвієнко прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй проти Бельгії (0:3).

"Не той результат, не та гра, яку ми хотіли. Все пішло не так, як планували. Важко назвати конкретний момент. Не хочеться зараз після гри шукати винного. Подивимось на відео, розберемо. Погана гра.

Мені здається, що краще б ми пропустили раніше і швидше увімкнулися у гру. А коли пропустили так пізно, вже намагалися дотримати результат та пропустили ще. Це футбол, що тут вдієш.

Звичайно хотілося пройти далі, ніхто не хоче виходити на гру та програвати. Ми нічого не втратили. У наступному сезоні Ліги націй будемо так само битися, щоб перейти у дивізіон А.

Всім потрібна була допомога. Як я сказав, не будемо шукати крайнього, всім було дуже важко. Не та гра, яку ми хотіли бачити", — сказав Матвієнко в інтерв'ю MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бельгія — Україна.