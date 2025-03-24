Ліга націй

Бельгійський захисник поділився своїми думками після гри з Україною.

Захисник збірної Бельгії Максім де Кейпер прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй проти України (3:0).

"Це було важко. Ми знали, що потрібно забити щонайменше два голи... Я забив одразу, тож можемо бути задоволені.

Мені пощастило. Я вийшов на поле й одразу забив. Це приємне відчуття, тому що останні кілька матчів були непростими.

Ми – нова команда, і нам ще потрібно працювати. У червні на нас чекають два важливі матчі", — наводить слова Le Soir.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бельгія — Україна.