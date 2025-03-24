Бельгійський захисник поділився своїми думками після гри з Україною.
Максім де Кейпер, Getty Images
24 березня 2025, 13:24
Захисник збірної Бельгії Максім де Кейпер прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді плей-оф Ліги націй проти України (3:0).
"Це було важко. Ми знали, що потрібно забити щонайменше два голи... Я забив одразу, тож можемо бути задоволені.
Мені пощастило. Я вийшов на поле й одразу забив. Це приємне відчуття, тому що останні кілька матчів були непростими.
Ми – нова команда, і нам ще потрібно працювати. У червні на нас чекають два важливі матчі", — наводить слова Le Soir.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бельгія — Україна.