Ліга націй

Португальський хавбек поділився своїми думками після гри з Німеччиною.

Півзахисник збірної Португалії Бернарду Сілва прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Німеччини (2:1).

"Матч був складним. Сильна команда, яка грала вдома. У нас був досвід виступів у Фіналі чотирьох на домашньому стадіоні, і це було важливо, коли ми перемогли в Порту у 2019 році.

Ми знали, що Німеччина вийде з великою інтенсивністю, адже вони грали вдома. Але, як на мене, Португалія загалом провела хороший матч. Є речі, які можна покращити — не все було ідеально. Це була гра з великим характером, і ми раді, що вийшли до фіналу.

Навіть якщо тренер змінить одного-двох гравців, я не думаю, що це буде помітно. Ті, хто вийшов на заміну, дуже допомогли: чудова гра Консейсана, Вітіньї, Діогу Жоти, який добре тримав м’яч, енергія Семеду. Ми дуже задоволені.

Це точно був важкий матч. Ми цього й очікували, адже в них багато якості, і граючи вдома, ми знали, що вони діятимуть з великою енергією та інтенсивністю — як завжди. Але ми провели хороший матч, з характером і великою віддачею з нашого боку. Ми щасливі, що змогли зробити камбек", — наводить слова Сілви прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Португалія.