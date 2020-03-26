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Правовой механизм для подобного решения пока еще не продуман.

Виллиан - один из тех, чей контракт истекает летом, Getty Images

Виллиан - один из тех, чей контракт истекает летом, Getty Images

ФИФА работает над тем, чтобы футболисты с заканчивающимися 30 июня контрактами не покидали свои клубы до окончания сезона, утверждает The Times.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все чемпионаты в Европе. Если сезон удастся возобновить, то он точно не успеет завершиться до окончания контрактов 30 июня.

Пока еще неизвестно, как именно ФИФА не даст футболистам покидать клуб. Возможно, они смогут заключить краткосрочные соглашения со своими текущими клубами, а период для переходов в другие будет смещен на более поздние даты.

Кроме того, есть вероятность, что трансферное окно будет открытым аж до следующей зимы, чтобы обеспечить движение денег в футболе и помочь спорту побыстрее оправиться от последствий пандемии.