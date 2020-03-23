Нидерланды. Новость

Чемпионский трофей вручать не будут, а высший дивизион расширят до 20 команд.

Футбольный союз Нидерландов принял решение продлить карантин до 1 июня и рассматривает вариант с тем, чтобы не доигрывать текущий чемпионат страны — сообщает Football Oranje.

Если события будут разворачиваться по худшему сценарию, то Эредивизи не покинет ни одна команда, а со следующего сезона к высшему дивизиону присоединятся лидирующие во втором Камбуур и Де Граафсхап.

Чемпионский титул вручаться не будет, а места в еврокубках распределятся согласно текущему турнирному положению: место в групповом раунде Лиги чемпионов получит Аякс, АЗ — в квалификации, Фейеноорд начнет выступления с группового турнира Лиги Европы, а ПСВ и Виллем II — с квалификации.

Ранее УЕФА официально отложил финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.