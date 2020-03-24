Нидерланды. Новость

Пока официальный запрет на проведение матчей действует лишь до 6 апреля.

Решение правительства Нидерландов ужесточить меры по противодействию распространения коронавируса заставило руководителей футбола в стране задуматься об отмене завершения национального первенства. Однако более внимательное прочтение итогового правительственного документа оставляет пространство и время для "маневра".

Несмотря на продление карантина до 1 июня, в тексте ничего не говорится о спортивных мероприятиях, проведение которых запрещено, по-прежнему, до 6 апреля — сообщает официальный сайт Футбольного союза Нидерландов. Решение о дальнейшей судьбе спорта в стране будет принято дополнительно до указанной даты.

Таким образом, на данный момент Футбольный союз Нидерландов рассматривает три сценария:

1) завершить чемпионат сейчас без объявления чемпиона и без вылета команд, с предоставлением путевок в еврокубки согласно текущим местам и добавлением к высшему дивизиону двух лидеров второго по рангу дивизиона;

2) возобновить национальное первенство после 6 апреля и завершить его до 30 июня (без зрителей минимум до 1 июня);

3) возобновить чемпионат 1 июня и завершить его после 30 июня.

Последний вариант возможен лишь в том случае, если специальная рабочая группа УЕФА примет решение, разрешающее проводить матчи сезона-2019/20 после 30 июня 2020 года (на данный момент по регламенту это не разрешено из-за потенциальных жеребьевок ранних стадий еврокубковых турниров сезона-2020/21).

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