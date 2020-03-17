Нидерланды. Новость

Новую дату поединкаУтрехта и Фейеноорда пока не определили.

Футбольный союз Недерландов отложил финал национального Кубка на неопределенное время из-за пандемии коронавируса — сообщает Football Oranje.

В финале в Роттердаме на стадионе Де Кейп 19 апреля должны были встретиться Утрехт и Фейеноорд.

Ранее сообщалось, что в Недерландах приостановили чемпионат и отменили товарищеские матчи национальной сборной.

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