Нидерланды. Новость 17 марта 2020, 17:06 Финал Кубка Нидерландов перенесли Новую дату поединкаУтрехта и Фейеноорда пока не определили. Де Кейп, фото ФК Фейеноорд 17 марта 2020, 17:06 Футбольный союз Недерландов отложил финал национального Кубка на неопределенное время из-за пандемии коронавируса — сообщает Football Oranje. В финале в Роттердаме на стадионе Де Кейп 19 апреля должны были встретиться Утрехт и Фейеноорд. Ранее сообщалось, что в Недерландах приостановили чемпионат и отменили товарищеские матчи национальной сборной. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Утрехт Фейеноорд Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте