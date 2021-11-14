Нидерланды. Новость

Клубы не хотят больше нести убытки из-за карантина.

Чемпионат Нидерландов может быть приостановлен на три недели в связи с недовольством ряда команд тем, что матчи проводятся при пустых трибунах.

На данный момент в стране действует запрет на посещение стадионов в связи с эпидемиологической ситуацией. Команды считают, что играть в таких условиях недопустимо, и готовы пожертвовать зимней паузой ради возможности не выступать без зрителей и в который раз не нести убытки, сообщает AD.

При этом существуют опасения, что тремя неделями правительство страны не ограничится и срок действия запрета может быть продлен.

Точное количество или названия команд не уточняются, однако по информации источника это подавляющее большинство чемпионата.