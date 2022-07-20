Нидерланды. Новость
Нігерійський захисник гратиме за амстердамський клуб.
Келвін Бассі, Getty Images
20 липня 2022, 10:15
22-річний оборонець Глазго Рейнджерс Келвін Бассі вже підписав контракт із амстердамським Аяксом. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.
За словами журналіста, нідерландці заплатять шотландцям 22 мільйони євро+10% від наступного продажу.
У минулому сезоні 22-річний нігерієць зіграв 50 матчів і віддав у них шість асистів.
Що цікаво, Бассі може закрити в Аяксі позицію лівого центрального захисника, на яку після трансферу до МЮ Лісандро Мартінеса активно сватають Миколу Матвієнка