Нидерланды. Новость

Нігерійський захисник гратиме за амстердамський клуб.

22-річний оборонець Глазго Рейнджерс Келвін Бассі вже підписав контракт із амстердамським Аяксом. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

За словами журналіста, нідерландці заплатять шотландцям 22 мільйони євро+10% від наступного продажу.

У минулому сезоні 22-річний нігерієць зіграв 50 матчів і віддав у них шість асистів.

Що цікаво, Бассі може закрити в Аяксі позицію лівого центрального захисника, на яку після трансферу до МЮ Лісандро Мартінеса активно сватають Миколу Матвієнка