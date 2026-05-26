Керівництво клубу MLS Портленд Тімберс офіційно підтвердило припинення співпраці з головним тренером Філом Невіллом. Рішення про відставку було ухвалено за обопільною згодою напередодні тривалої перерви в чемпіонаті, пов'язаної з чемпіонатом світу.

Останньою краплею для керівництва стала недільна поразка від «Сан-Хосе Ертквейкс» із рахунком 1:3. Цей результат відкинув «Тімберс» на третє з кінця місце в турнірній таблиці Західної конференції. Наразі відставання команди від зони, що гарантує автоматичне потрапляння до плей-оф, становить критичні вісім очок.

Виступаючи перед пресою в понеділок, 49-річний Невілл подякував усім причетним до клубу за час, проведений у штаті Орегон, і чесно визнав власні невдачі у поточному сезоні:

"Я розумію, що ми працюємо у сфері, де все залежить від результатів, і ці результати не відповідають очікуванням нашого футбольного клубу", — зазначив тренер.

Колишній захисник збірної Англії та Манчестер Юнайтед очолив Портленд у 2023 році, всього через п'ять місяців після свого звільнення з Інтер Маямі. До переїзду в США він успішно працював із жіночою збірною Англії, з якою дійшов до півфіналу чемпіонату світу 2019 року.

Під керівництвом Невілла Тімберс демонстрували яскраві відрізки: команда встановила новий клубний рекорд результативності, а сам фахівець виводив колектив до плейоф у свої перші два сезони (обидва рази команда зупинялася в першому раунді). Проте відсутність стабільності змусила керівництво діяти радикально.