Визнання від майстра справи.
Ламін Ямаль, Getty Images
09 травня 2026, 08:52
Аргентинський нападник американського Інтер Маямі Ліонель Мессі в останньому інтерв’ю поділився враженнями від виступів молодої зірки каталонської Барселони Ламіна Ямаля.
"Із нового покоління гравців, я вважаю, що Ламін Ямаль — той, хто найбільше нагадує мені мене самого, коли я починав.
Я не маю в цьому жодних сумнівів. Для мене Ламін — найкращий із цього нового покоління. Через те, чого він уже досяг, і через те майбутнє, яке він може мати попереду", — заявив аргентинський виконавець.
Нагадаємо, що наразі сам Ямаль готується до виступів на чемпіонаті світу-2026 на тлі травми наприкінці сезону.