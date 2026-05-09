Визнання від майстра справи.

Аргентинський нападник американського Інтер Маямі Ліонель Мессі в останньому інтерв’ю поділився враженнями від виступів молодої зірки каталонської Барселони Ламіна Ямаля.

"Із нового покоління гравців, я вважаю, що Ламін Ямаль — той, хто найбільше нагадує мені мене самого, коли я починав.

Я не маю в цьому жодних сумнівів. Для мене Ламін — найкращий із цього нового покоління. Через те, чого він уже досяг, і через те майбутнє, яке він може мати попереду", — заявив аргентинський виконавець.

Нагадаємо, що наразі сам Ямаль готується до виступів на чемпіонаті світу-2026 на тлі травми наприкінці сезону.