Северная Америка

Голландский нападающий вскоре должен завершить свой переход в американский клуб.

Форвард Брайтона Юрген Локадия станет игроком Цинциннати, если не провалит медосмотр. Голландец уже прибыл в клуб для завершения перехода, сообщает журналист ENQ Sports Пэт Бреннан.

Локадия начинал свою карьеру в ПСВ, воспитанником которого и является. Зимой 2018 года он перешел в Брайтон за рекордные на тот момент для "чаек" 17 млн евро.

Заиграть в Англии 26-летний Юрген не сумел. Первую часть нынешнего сезона он провел в Хоффенхайме, отметившись 4 голами и ассистом в 11 играх.

В прошлом сезоне Цинциннати занял последнее место в Восточной конференции, набрав только 24 очка в 34 играх.