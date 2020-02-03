Голландский нападающий вскоре должен завершить свой переход в американский клуб.
Юрген ЛОкадия, Getty Images
03 февраля 2020, 06:45
Форвард Брайтона Юрген Локадия станет игроком Цинциннати, если не провалит медосмотр. Голландец уже прибыл в клуб для завершения перехода, сообщает журналист ENQ Sports Пэт Бреннан.
Локадия начинал свою карьеру в ПСВ, воспитанником которого и является. Зимой 2018 года он перешел в Брайтон за рекордные на тот момент для "чаек" 17 млн евро.
Заиграть в Англии 26-летний Юрген не сумел. Первую часть нынешнего сезона он провел в Хоффенхайме, отметившись 4 голами и ассистом в 11 играх.
В прошлом сезоне Цинциннати занял последнее место в Восточной конференции, набрав только 24 очка в 34 играх.