Северная Америка

Новым клубом в карьере итальянца стал Реал Солт-Лейк.

Бывший нападающий сборной Италии Джузеппе Росси будет выступать за Реал Солт-Лейк, сообщил официальный сайт американского клуба.

Предыдущим профессиональным клубом Росси был Дженоа, контракт с которым истек в июле 2018 года. Также Джузеппе выступал за Манчестер Юнайтед, Парму, Вильярреал и Фиорентину, однако его карьера была омрачена постоянными проблемами с коленями.

Росси имеет в активе 29 матчей за национальную сборную Италии, в которых отличился семь раз.

Реал Солт-Лейк занял третье место в Западной конференции в сезоне-2019, а также второй сезон подряд дошел до полуфинала конференции.

Сезон-2020 Реал Солт-Лейк начнет матчем против Орландо Сити 29 февраля на выезде, а 7 марта проведет первую домашнюю игру – с Нью-Йорк Ред Буллз.