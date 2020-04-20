Северная Америка

Football.ua рассказывает о проблемах звездного англичанина в возвращении футбола на побережье солнечного города из Флориды.

В течение многих лет существовало общепринятое мнение касательно того, что некоторые вещи в сфере футбола никогда не изменятся. Например, стадионы за пределами Европы не смогут собирать большое количество зрителей из-за отсутствия интереса к данному виду спорту, а звездные игроки никогда не захотят уехать в США или в любую другую неевропейскую страну. Эти умозаключения затронули и Майами, который никогда не был футбольным городом, а неоднократные попытки популяризировать игру миллионов в штате Флорида оставались неудачными.

Но Дэвид Бекхэм оказался из тех людей, кто не сомневался в будущем успехе своего нового проекта. Его стремление в сочетании с невероятной популярностью вернули футбол в Майами, несмотря на все препятствия, а партнеры по бизнесу уверены, что на этот раз создание нового клуба не повторит бесславную историю своих предшественников.

"Очевидно, у меня была долгая и успешная профессиональная карьера, которой я очень горжусь, но, как человек и профессионал, я всегда любил бросать себе новый вызов. Мне нравилось пробовать что-нибудь новое в футболе, бизнесе и жизни в целом. Я всегда знал, что создание футбольного клуба – это вызов, но не понимал, насколько это будет сложно".

"Это был долгий путь, но я с первого дня знал, что это будет того стоить. Люди обычно оборачивались и говорили мне: "Почему Майами?", на что я отвечал: "Правда? И это серьезный вопрос?", — заявлял Бекхэм.

Чтобы понять, что означает возвращение футбола в Майами для спорта в США, вы должны хотя бы немного узнать историю лиги с этим городом. Это история усеяна неудачами и всяческими просчетами. В 1998 году, когда в MLS стартовал третий сезон, футбол пришел в Майами путем создания небезызвестного клуба Фьюжн. Тогда чемпионат впервые в своей истории расширился, а новообразованная команда должна была выступать на стадионе, который первым планировался как исключительно футбольный.

Лига видела Майами таким, каким он был и мог быть. Это гавань испанской культуры, туристический город для европейских путешественников и историческое место в американском обществе. Во многих отношениях это место в перспективе должно было стать идеальным футбольным городом, но на деле все получилось наоборот.

Во главе с колумбийской легендой Карлосом Вальдеррамой, Фьюжн привлек больше 20 тысяч болельщиков на свою первую игру, но к концу сезона посещаемость в среднем упала примерно вдвое. На второй год клуба в MLS Вальдеррама ушел, а зрителей на трибунах стало еще меньше.

К 2001 году Фьюжн находился в непростом финансовом положении, как и MLS. За первые пять лет лига потеряла около 250 миллионов долларов, и комиссионер MLS Дон Гарбер решил, что ампутация — единственный способ действительно остановить кровотечение. После финиша первым на Востоке с командой из таких будущих звезд MLS, как Ник Римандо, Кайл Бекерман и Пабло Мастроени, Фьюжн соединился с Тампа Бэй Мьюнити, поскольку обе команды прекратили свое существование.

На тот момент MLS была недостаточно зрелой для того, чтобы конкурировать с NBA, NFL и MLB. Например, только в Майами были и есть такие именитые команды, как Майами Хит, Майами Долфинс и Майами Марлинс из других видов спорта, поэтому Фьюжн всегда считался низшим звеном, у которого не было никаких шансов выиграть конкуренцию.

"Лига была совсем на других позициях в то время, — делится мнением Гарбер, — у Фьюжн было много проблем, а наши попытки выйти на спортивный рынок в Майами были безуспешными, так как у проекта отсутствовали необходимые возможности".

"Атланта – еще один хороший пример. Если бы в то время мы приехали туда, то сегодня Атланты Юнайтед бы не существовало. Думаю, ничего бы не помогло, так как страна просто не была к этому готова".

"Иногда нужно учиться на ошибках, которые вы совершили. Нужно иметь смелость признаться и смириться с тем, что у вас что-то не получилось. В дальнейшем важно понимать и оставаться уверенным, что больше таких ошибок не произойдет".

После того, как Бекхэм заявил о желании вернуть футбол в Майами, казалось, что лига не сделала выводов из своих предыдущих ошибок. Рынок в этом городе вновь оказался проблематичным даже до того, как команда впервые ударила по мячу. В феврале 2014 года Бекхэм получил от MLS расширенную франшизу в Майами за меньшую плату при одном условии: команда должна была сразу обеспечить местоположение будущего стадиона. Присвоить франшизу было легко, но этот стадион оказался настоящей проблемой.

Предложение за предложением проваливались, а планы стадиона неоднократно закрывались политиками. Клуб должен бы играть на искусственном острове недалеко от центра города. На одном из них был стадион рядом с Марлинс Парк, домашней ареной бейсбольной команды. Также сообщалось, что футбольный клуб рассматривал стадион Риккардо Сильвы, место, названное в честь владельца клуба Майами, клуба нижнего дивизиона, который когда-то нанимал Алессандро Несту и неоднократно привлекал к суду футболистов MLS из-за отсутствия прогресса и понижения в классе.

"Все, что мы пытались сделать, чтобы запустить эту франшизу, было проблемой. Наша задача заключалась не только в том, чтобы найти землю, выбрать стадион, найти футболистов, но даже выбрать то, какие плитки буду в душевых кабинках. Все было непросто, но я не собирался сдаваться. Были моменты, когда я смотрел и думал, что этого не может быть. Были определенно такие моменты, но не было такого, что я сказал бы: "Знаете что? Ну это в баню…", потому что знал, что Майами – подходящее место для моего проекта", — говорил Бэкхем.

В 2017 году к Бекхэму и совладельцу Марсело Клауру присоединились инвестор Масаеши Сон и братья Хорхе и Хосе Масы. Последние два сыграли важную роль в сохранении франшизы. Братья Мас работали на политическом уровне, чего не мог Бекхэм. Они были уроженцами Майами, и их связь с городом и политиками помогла продвинуть проект стадиона. После многих лет, когда планы Бекхэма и MLS были отвергнуты теми, кто отвечал за развитие города, именно Масы изменили правила игры.

"У нового Майами есть группа владельцев, которая сильно связана с сообществом", — сказал Гарбер, — многие из вас встречались с Хорхе раньше, так что это хорошо. Он грозный враг для всех, будь то на поле или вне поля, он сосредоточенный парень".

"Также у нас есть Дэвид, который после завершения карьеры набрался опыта в бизнесе. У него 16 миллионов подписчиков в Instagram, у него есть бизнес, который поддерживается другими компаниями, которыми он владеет и управляет. Дэвид не был таким 10 лет назад... Это группа бизнесменов мирового класса. И я думаю, что этого достаточно для того, чтобы достичь успеха и в реализации проекта футбольного клуба".

Интер Майами переедет на свой следующий стадион Майами Парк Свободы в 2022 году. Место проведения матчей — предлагаемая арена на 22 000 мест, включающая в себя розничные магазины, отели, рестораны и учебный центр. Тем не менее, проблемы появились и в этом проекте. Обследование предлагаемого участка, на котором планировалось строительство стадиона, показало, что земля намного более токсична, чем предполагалось ранее, с загрязнением мышьяком, которое хуже ожидаемого, и загрязненными образцами почвы, которые представляют "физическую опасность". Несмотря на это, клуб сделает все возможное, чтобы превратить этот план стадиона в реальность.

До этого момента Интер Майами по иронии судьбы будет играть на обновленном стадионе Локхарт, бывшей домашней арене Фьюжн. Реконструкция этого временного стадиона обошлась в 120 миллионов долларов. Эта сумма больше, чем то, сколько Чикаго Файр, Хьюстон Динамо и Даллас потратили на строительство своих постоянных арен.

Интересно, что с появлением коронавируса домашний дебют Интер Майами против Лос-Анджелес Гэлакси был отложен всего за несколько дней до его запланированного начала. В результате, дата возобновления чемпионата сейчас остается неопределенной по понятным причинам, и сезон вновь начнется только тогда, когда жизнь людей вернется в привычный режим.

"Этот клуб создавался для жителей Майами и Южной Флориды. Мы говорили с первого дня, что в этом городе всегда была сильная культура для развития спорта и футбола. Многие болельщики — фанаты Барселоны, мадридского Реала и просто любители футбола".

"У нас действительно есть сильная фанатская база. Культура, которую мы хотим привнести, заключается в создании захватывающей, молодой и талантливой команды. Я сказал с первого дня, что одна из самых важных вещей для меня в этом клубе — молодые таланты, которые пройдут через нашу академию".

"Лично для меня успех, когда Интер будет играть на своем стадионе, в своем городе. Я хотел бы выиграть несколько трофеев. Факт того, что мы уже что-то сделали для этого и достигли чего-то – уже успех".

В своих дебютных двух поединках в MLS Интер Майами потерпел два поражения, но команда Дэвида Бекхэма только в начале своего исторического пути. Звездный англичанин прямо заявляет о желании привести в этот клуб самых главных звезд европейского футбола, включая Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а произойдет ли это – лишь вопрос времени.

Райан Толмич, Goal.com