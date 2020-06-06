Северная Америка

Голкипер Джесси Гонсалес не сможет даже тренироваться с командой, пока не будет оправдан.

Вратарь Далласа Джесси Гонсалес обвиняется в домашнем насилии. MLS приняла решение отстранить его от любых активностей с командой, пока не будет завершено расследование, сообщает Goal.

MLS проводит собственное расследование инцидента, при этом тесно контактируя с Далласом, местными правоохранительными органами и профсоюзом игроков лиги.

Ни клуб, ни лига не будут давать дальнейших комментариев до завершения расследования.

Гонсалес находится в системе Далласа с 2011 года, а первый профессиональный контракт с клубом подписал в 2015.

В прошлом сезоне Джесси сыграл 32 матча в чемпионате за Даллас. Он провел и обе игры в этом сезоне, пока чемпионат не был приостановлен из-за коронавируса.