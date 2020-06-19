Северная Америка

ДеАндре Йедлин считает, что не не имеет морального права представлять страну, где жители с разным цветом кожи не имеют равных прав.

Правый защитник Ньюкасла ДеАндре Йедлин больше не будет выступать за национальную сборную США — сообщает Sky Sports.

По мнению Йедлина, в котором смешана африканская, индейская, еврейская и латышская кровь, он не может представлять страну, где угрозой для жизни людей может стать их цвет кожи.

Также ДеАндре поддержал инициативу АПЛ, по которой все футболисты выходят на поле с надписью на спине Black Lives Matter в знак поддержки протеста "цветных" американцев после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

26-летний Йедлин провел за национальную сборную США 62 матча (0 голов) и выступал за Сиэттл Саундерс (69 матчей во всех турнирах, 3 гола), Тоттенхэм (1, 0), Сандерленд (25, 0) и Ньюкасл (109, 3).