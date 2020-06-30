Северная Америка

Нападающий мексиканского Монтеррея сдал положительную пробу на заболевания.

У форварда Монтеррея Винсента Янссена обнаружили коронавирус. Об этом сам игрок признался в Инстаграме.

"Хочу сказать, что чувствую себя очень хорошо. Моя проба на COVID-19 дала положительный результат. Я нахожусь дома на самоизоляции и работаю, чтобы побыстрее присоединиться к команде", — написал Янссен в своей Инстаграм-истории.

Ранее в Монтеррее коронавирус выявили у другого форварда, Рохелио Фунес Мори, в Европе пробовавшего свои силы в Бенфике и Эскишехирспоре.

Янссен перебраля в Монтеррей летом 2019 года на правах аренды из Тоттенхэма. Он забил 11 голов в 32 матчах и выиграл Апертуру в 2019 году.