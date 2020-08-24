Северная Америка

Соответствующий пункт был включен при переходе Альфонсо Дэвиса в мюнхенский клуб.

У Ванкувер Уайткэпс в финале Лиги чемпионов между Баварией и ПСЖ был миллион причин болеть за мюнхенцев – ведь в случае победы "красные" были обязаны выплатить канадцам миллион евро бонусов за Альфонсо Дэвиса, сообщает ESPN.

Бавария победила 1:0 и теперь доплатит Уайткэпс. Таким образом, стоимость трансфера игрока вырастет до 11 млн евро.

Этот пункт был прописан в соглашении между клубами о переходе тогда еще 17-летнего Альфонсо Дэвиса в Баварию в январе 2019 года.

Отметим, что Альфонсо стал первым в истории канадцем, который выиграл Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Дэвис стал основным левым защитником Баварии. Он забил три гола и сделал девять ассистов в 42 матчах во всех турнирах.