Северная Америка

Ли Нгуен провел в МЛС одиннадцать сезонов.

34-летний американский атакующий полузащитник Ли Нгуэн завершил свои выступления в МЛС, где успел поиграть за Ванкувер, Лос-Анджелес, Майами, а также провести два периода выступлений за Нью-Инглэнд Революшн.

Следующим местом работы опытного футболиста станет клуб из Высшей лиги Вьетнама Хошимин Сити.

Профессиональная карьера игрока началась с сезона-2007/08, когда он перешел в состав нидерландского ПСВ, однако вернулся на североамериканский континент уже в сезоне-2011/12, когда получил приглашение от Ванкувера.

За два периода выступлений в Нью-Инглэнд Революшн (2012-2018, 2020) футболист сумел отличиться 55-ю забитыми мячами и 36-ю голевыми передачами в 222-и проведенных поединках.

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