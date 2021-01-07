Северная Америка

Судьба действующего наставника "цаплей" находится в подвешенном состоянии.

Информационный ресурс ESPN, со ссылкой на свои американские источники, сообщил о том, что один из совладельцев Интер Майами, Дэвид Бекхэм, провел переговоры с экс-партнером по Манчестер Юнайтед Филом Невиллом, предложив англичанину возглавить свой коллектив.

Для совершения подобного перехода, Невиллу, который является совладельцем клуба из английской Лиги 2 — Салфорд Сити, будет необходимо прекратить свою работу на посту главного тренера женской национальной сборной Англии.

Стоит напомнить, что Невилл уже выражал желание оставить данную роль еще в апреле 2020 года, однако пошел на мировую сделку с руководством ассоциации футбола Англии, согласившись проработать до конца Олимпийских игр в Токио. После Фила работу с главной женской командой страны возьмет в свои руки Сарина Вигман.

Однако предложение от Бекхэма, как сообщает источник, заставило экс-игрока Эвертона серьезно задумать и провести переговоры с руководством английской ассоциации.

В данный момент сезона, у Интера из Майами уже есть главный тренер — Диего Алонсо — однако итоговое десятое место в турнирной таблице в первом сезоне на "элитном" уровне видится руководству клуба недостаточным результатом.

Отдельным факто в биографии Фила Невилла является то, что он еще ни разу в своей тренерской карьере не работал на посту главного тренера мужской команды, однако получил достаточно опыта в роли помощника Дэвида Мойеса во время работы вместе ним в сезоне-2013/14, когда шотландец тренировал Манчестер Юнайтед.

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