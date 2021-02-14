Северная Америка

Бразильский форвард продолжает путешествовать по футбольному миру.

Некогда один из наиболее перспективных футболистов своего поколения, бразильский нападающий Алешандре Пато, на правах свободного агента перешел в североамериканский клуб Орландо Сити, в составе которого также выступает португальский нападающий Луиш Нани. О факте заключения сделки сообщил официальный сайт "львов".

31-летний футболист завершил выступления в составе бразильского Сан-Паулу еще в конце лета 2020 года, и с тех пор не имел отношений ни с одним клубом.

Согласно условий подписанного договора, Пато проведет в команде, как минимум, один год, после чего предусмотрены опции продления соглашения.

"Мы очень рады приветствовать Пато в Орландо. Он — опытный игрок, который выступал в лучших клубах по всему миру и имеет выдающийся послужной список достижений на международном уровне. Опыт, который Пато принесет с собой, будет неоценим для нашего клуба", — гласит официальная реакция руководства Орландо Сити.

За свою продолжительную карьеру Алешандре отыграл сравнительно немного матчей — 398, в которых сумел отличиться 16-ю забитыми мячами и 48-ю голевыми передачами.

Текущая трансферная стоимость бразильского форварда порталом Transfermarkt оценена в 3,5 млн евро.