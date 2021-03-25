Северная Америка

Судьба летнего межсезонья для американского игрока находится в руках его клуба.

Влияние фактора пандемии коронавируса COVID-19 заставило членов Международного олимпийского комитета принять тяжелое решение о переносе на один гол Олимпийских игр-2020, которые пройдут в японском Токио.

При этом, синхронизировать документы во всех необходимых инстанциях каждого из олимпийских видов спорта своевременно не удалось, что привело к появлению серьезных юридических "дыр", которые могут в последствии обернуться серьезными проблемами в привлечении фанатского внимания к предстоящему международному событию.

В частности, в футболе подобные огрехи юридических норм привели к достаточно неожиданным последствиям. ФИФА расширила возрастную категорию участников состязаний по футболу до 24-х лет, с сохранением квоты на трех футболистов старше этого возраста, однако, по всей видимости, не учла тот факт, что в меморандуме с футбольными клубами настоятельные рекомендации предоставлять возможность футболистам отправляться в свои сборные на Олимпиаду так и остались с ограничением до 23-х лет.

Данная правовая коллизия стала отличным поводом для команд не допустить своих подопечных к участию в очередном состязании в и без того напряженном сезоне.

При этом, по всей видимости, лондонский Челси станет одним из клубов, которые воспользуются данной опцией, вынеся соответствующий запрет на посещение Олимпиады по отношению к своему американскому исполнителю Кристиану Пулишичу.

Нападающий обсудил данную ситуацию с журналистами ESPN: "Я много думал по поводу данной ситуации, и все еще преисполнен желания сыграть на Олимпиаде в Токио, — сказал 22-летний футболист, — Однако, очевидно, что мой голос не будет решающим в данной ситуации. Я не могу утверждать, что лучше лично для меня, а что — для команды, в данной ситуации. Знаю только одно — я хотел бы поехать".

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 21 июля по 7 августа 2021 года, а накануне сборная США U-23 уступила одногодкам из Мексики в битве за первую строчку отборочной группы в своей зоне (0:1).